Gastronomía sostenible, bienestar para todos

“Vas a una comunidad indígena y no hay sorbetes, como en la Amazonía. Aprendí de ellos que cuando quieren probar la chicha que se está fermentando, para no destaparla le hacen un hueco y meten un tallo de papaya largo”, cuenta Aniceto, quien indica que estos grupos se proveen de la Tierra, su ‘supermercado’ natural. Manifiesta que no hay que salvar al planeta, este se regenera solo, en el ser humano es en quien hay que trabajar.

No existe una definición específica de gastronomía sostenible, sin embargo la Organización de las Naciones Unidas ha determinado una fecha para celebrarla: 18 de junio; pero todos los días hay que sumarse a esta filosofía que anima a interesarnos en la alimentación y sus procesos (pesca, agricultura, etc.) más allá de comer; conocer el origen de los productos. A esto se le suma la cocina local, teniendo como base no derrochar recursos naturales ni afectar la salud humana y del planeta.

-Compre solo lo que necesita. Una lista es importante, así sabrá qué va a adquirir, con todo y cantidades. Ríjase a ella, así evitará una compra compulsiva, no producirá desperdicios y ahorrará dinero. Hay beneficio por todos lados.

-Anímese y lleve la fruta o verdura que luce ‘fea’, porque si esta sigue en la percha terminará en la basura; sin embargo, usted puede convertirse en un ‘rescatador’ de este tipo de alimentos. Las propiedades aún están presentes en ellas.

-Ordene su alacena y refrigerador y agrupe los alimentos por fecha de caducidad. De un lado los que están próximos a expirar y del otro los que duran un poco más de tiempo.

-Cocine con sobras y quítese de la cabeza la palabra desperdicio, pues el alimento se transforma en eso cuando usted no lo aprovecha, no depende del producto, sino de cómo le saca utilidad. Haga platos diferentes con comida que le quedó. ¿No sabe cómo? Internet le ayudará. Asimismo en restaurantes pida porciones pequeñas o la que realmente vaya a consumir, así no generará más basura.

-Haga abonos naturales con desechos. Usted pone en la tierra el bagazo de café y le proporciona nitrógeno a su siembra. La cáscara de huevo aporta calcio, la ceniza de madera provee de fósforo, etc.

-No olvide los clásicos consejos: ahorre agua, luz, reduzca la utilización del plástico, recíclelo junto al papel, cartón, entre otros materiales.

El número 1

La Sustainable Restaurant Association es la organización sin fines de lucro que ayuda a las compañías de servicios de alimentos a trabajar con opciones más sostenibles. La institución elaboró una lista con los restaurantes más sustentables, en los cuales se consideran varios parámetros, como eficiencia energética, marketing responsable y gestión de residuos y recursos, entre otros. ‘Azurmendi’ de España lideró el listado en el 2018. A los locales les entregan la Estrella de la Sostenibilidad.

Opiniones

“En la naturaleza no existe la basura, es un invento humano. No diga ‘no me lo enseñaron’, en internet hay foros, videos y más información aplicable. Yo no sabía nada y empecé por las ganas de compartir con mis hijos una forma diferente de comer. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra”.

Claudia Salem de Sonnenholzner Fundadora de ‘Yo Siembro’. Experta en huertos y viveros.

“Este tipo de gastronomía está iniciando en Ecuador y hay que socializar esta información para crear conciencia desde la casa, los restaurantes, las universidades, que haya una cultura al respecto”.

Chef Byron Rivera

Dato

-2.400 litros de agua se necesita para hacer una hamburguesa, revela Karamanian.