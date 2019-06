1.000 dólares por una galleta

El chocolate rubí no es muy conocido y este apareció gracias a la investigación de científicos japoneses, suizos, franceses y alemanes que pasaron 10 años estudiando un nuevo cacao al que aseguran no produce el sabor convencional del chocolate, Sí, no solo su color es diferente, también su sabor... es un poco afrutado. Los granos de cacao para la producción de este chocolate se hallan en Costa de Marfil, Ecuador, Brasil y otros países de Latinoamérica.