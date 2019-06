Gabriel Manzur Albuja: Fanático de sus hijos y de correr

Para el presidente de la Corte provincial del Guayas, cuando corre, el triunfo radica en poder lograr la resistencia de hacerlo. Gabriel es abogado y aficionado a las maratones. Padre de Gabriel (10) y Agustín (5), fanáticos del fútbol y de quienes disfruta su espíritu deportivo. Para muestra basta un botón, dice el refrán, y en ese sentido nos comparte experiencias con sus hijos que lo hacen reír a carcajadas.

“Cuando empiezas a correr tienes que tener control mental, enfocarte en cosas como vigilar la distancia, el ritmo, etc. Cierto día mientras corría, uno de esos factores al parecer me falló, quizás comí mal, no lo sé; pero en esa situación la mente empezó a lanzarme ideas negativas y pensé en el dolor de la rodilla, cabeza, etc. Ella me estaba jugando en contra. Entonces recordé que mi hijo Agustín, siendo un bebé, había superado un quebranto en su salud. Y me dije: “Si él es fuerte, yo también”.

Agustín es el menor, ¿verdad?

Sí, ahora tiene cinco. Gabrielito, de 10 años, es seleccionado del Guayaquil City y quiere ser futbolista profesional. Entrena tres veces a la semana, juega los sábados y domingos y es el segundo mejor alumno de la clase. Me fui con él a las semifinales de la Champions y lleno de autoestima me comentó: “Papá, dile a ellos (refiriéndose a los entrenadores de esas grandes ligas) que me hagan practicar y así verán cómo juego y de seguro me contratan para jugar en el Barcelona”. Yo lo miraba... y se me salían las lágrimas de verlo tan seguro de sí mismo.