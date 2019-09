El descanso, la clave del entrenamiento

Leonardo Yépez, certificado en acondicionamiento físico, entrenamiento funcional y fisicoculturismo , habla de las pausas que deben darse entre las series de adiestramientos que involucren fuerza, pesas, velocidad en deportes, etc. Lo mínimo son 35 segundos y cuando exista más carga y progresión aumentar hasta 3 minutos. “Cada grupo muscular debe reposar entre 36 y 48 horas, aunque también dependerá del programa de preparación de cada sujeto”, subraya el coach.

Otros beneficios del reposo es que toda la parte cardiopulmonar se renueva , y a nivel muscular ayuda en las contracturas , dotando al cuerpo de una sensación de respiro o alivio . En resumen, se mejoran todos los procesos fisiológicos (movimiento, respiración, digestión, etc.), detalla el médico deportólogo Andrés Arce , quien asegura que el ejercicio excesivo ocasiona ‘malestar’ al individuo.

Se suele pensar que a mayor cantidad de ejercicios, más rápido verá resultados en su cuerpo, pero no es así, ya que no habrá progreso. Para ello es necesario y fundamental el reposo, pues este permite que los músculos y los tejidos se recuperen luego de una fuerte jornada en el gimnasio o práctica deportiva. Así evita lesiones e incrementa su rendimiento (energía para el siguiente esfuerzo físico).

El pasivo y el activo

¿Sabía que existen dos tipos de descanso? El galeno lo explica. El primero es el pasivo, que es dormir. Este tiempo es irremplazable y la recomendación es que dure de 7 a 9 horas. Debe cumplir una función: ser reparador. Que nada lo transgreda, por eso hay que estar consciente de los agentes que pueden afectarlo, tanto externos (problemas en su habitación: mucho ruido o iluminación, etc.), como internos (un trastorno obstructivo en las fosas nasales, tener apnea del sueño, etc.).

Recuerde que la falta de sueño produce una disminución del rendimiento cognitivo, perjudicando la atención y la memoria, y es un factor de riesgo vinculado a enfermedades como diabetes, depresión, obesidad, hipertensión o problemas cardiacos.

El segundo es el descanso activo, que no sustituye al pasivo. Es para personas que no conciben una vida sin actividad, sostiene Arce, quien cuenta que una paciente le realizó una consulta. Ella corrió una media maratón y quería seguir entrenando. La respuesta del doctor fue descanso. Ella pensó que la ‘mandaba’ a dormir, pero él se refería al descanso activo, que realice alguna actividad aeróbica ligera, mínima, que le otorgue oxígeno al cuerpo, como yoga, ejercicios de respiración o de baja intensidad, estiramientos, por unos 30 o 40 minutos. “Es moverse, pero no con mayor potencia. Así como se entrena en actividad, se descansa de la misma manera”, explica el experto.