Fabiola Martínez: implacable guerrera

La “perfecta, fuerte y diosa” Fabi Martínez, como la catalogan a diario sus más de 800 mil seguidores en redes sociales, no siempre fue así. Esta multifacética atleta paraguaya, reconocida como una de las mujeres mejor preparadas físicamente en Latinoamérica, luego de realizar con alto dominio escénico la producción fotográfica con SEMANA, se sinceró y describió qué la motivó a resguardarse en el fitness y hacer del gimnasio su segundo hogar.

Para Fabiola llegar a obtener el cuerpo que muchos admiran tiene como inicio uno de los momentos más difíciles en su vida. Aunque en su adolescencia sufrió sobrepeso, al fallecer su papá en 2010, vio en el ejercicio un escape a ese difícil momento y desde ahí lo convirtió en el epicentro de su mundo.

Practicar un entrenamiento que tornaba a su cuerpo musculoso y voluptuoso provocó el rechazo de su mamá y familiares, quienes no veían con buenos ojos que una mujer luciera así. Un obstáculo más con el que tuvo que lidiar. “Pensaban que estaba loca por las exigencias que el deporte involucraba, pero no me importó”, recalca.

Luego, gracias a su carrera como modelo y tras ganar el codiciado título ‘La Novia del Mundial’ 2016 en Brasil, comenzó a acaparar las portadas de varias revistas latinoamericanas, como ejemplo de persistencia, humildad y belleza, más allá de la física. Ahora, a sus 25 años, sueña con inspirar a más mujeres a que sí es posible con disciplina y constancia lograr el cuerpo deseado. Y aunque no niega haberse sometido a cirugías estéticas (senos), resalta que lo más importante es trabajar con calma para obtener resultados reales.