Valeria Guim: cree en el talento femenino

Estar en una tierra ajena a sus raíces no fue impedimento para que Valeria inicie un emprendimiento relacionado a uno de sus mayores pasatiempos: el diseño gráfico. Fue por eso que decidió crear Lala Details, una línea con la que hacía tarjetas de regalo, invitaciones, diseño de logos, catálogos personalizados y más. Esta etapa hizo que la joven fomente características como la responsabilidad y organización, al tener que dividir su tiempo entre los estudios, el trabajo de oficina y la entrega de pedidos.

Aunque estaba creando una carrera ascendente en el área empresarial en México, en marzo del año pasado la creativa retornó a Guayaquil para estar más cerca de su familia.

Inmediatamente comenzó a trabajar en el área de marketing de un centro comercial y a la par, al conocer que las creadoras de la plataforma mexicana estaban buscando expandir el proyecto a nivel internacional, se postuló para ser la encargada de Lady Multitask en Ecuador, y ganó. Finalmente, tras varias capacitaciones, tres meses después abrió la red de apoyo totalmente al público. Ahora, luego de algo más de un año, ya hay más de 6.500 mujeres ecuatorianas que son parte del grupo. “Este es un modelo colaborativo en el que todas participamos, y el mensaje principal es fomentar que la mujer emprenda bajo el concepto de ser multitask (multitarea), porque el tener un trabajo de oficina no significa que no puedas hacer otra cosa. No hay límites”, recalca Valeria.

Próximos proyectos