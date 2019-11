Sergio Sacoto: siempre evolucionando

En constante movimiento, su visión sobre la vida la asume con madurez y sensatez. Es un hombre que piensa y actúa con profundidad, nada en su entorno está al azar, suelto o disparejo, y va tras sus metas, guiado por una conciencia cierta de superación. Sus puntos de equilibrio los adjudica al aprendizaje y a su ferviente postura frente al pasado, que, para Sergio -crítico como es- está plagado de errores, superpuesto a un presente y futuro que le otorga la posibilidad de enmendar y mejorar cada día. “Me veo a mí mismo como alguien que evoluciona, crece y cambia, adaptándose a nuevos momentos, dentro de una etapa creativa, cambiante como persona, artista y ser humano. Nunca me mantengo estático, en medio de un camino, ¿a dónde?... Eso no lo tengo claro”.

Mientras, cumplidos los 51, Sergio confiesa que la madurez le ha traído tranquilidad y calma para hacer las cosas. La edad, dice, no le ha quitado energía, fuerza ni ganas para seguir adelante; más bien, ha focalizado lo que hace con más carácter, lo cual permite que todo fluya mejor. “Estos últimos años, a nivel musical, he crecido muchísimo en lo creativo e interpretativo, incluso como productor. Me han dado paz para asumir quien soy. Creo que cuanto más creces, más aceptas tus limitaciones y cuando así sucede, las puedes superar. Me gusta mi edad y tengo curiosidad de saber qué viene”.

Disciplinado y constante -acaso sus mayores fortalezas- el trabajo lo mueve y mantiene motivado en un círculo continuo de creación. Dice que de su padre aprendió que el trabajo es lo primero. Lo recuerda como alguien que jamás ha desperdiciado el tiempo, siempre manteniéndose ocupado y nunca rehuyendo una responsabilidad.