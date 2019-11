Saadin Solah, su más grande medalla

Sin duda, la vida de este gran ser humano es un cúmulo de momentos que han trascendido, en gran parte, por ser metódicamente disciplinado, acompañado de una tranquila forma de ser; aunque para Saadin y su hija Gaby, aquello puede ser también un defecto. En todo caso, el testimonio de Samia lo resume todo: “Mi padre es un ejemplo de vida, es un referente al cual siempre he querido seguir; un ejemplo de lucha, perseverancia y amor hacia todos los que tenemos la suerte de estar a su lado. Para mí y mis hermanas, una fuente de motivación en todo sentido. Su familia es lo más importante y el deporte fue también pretexto para mantenernos juntos y con metas comunes. Nos enseñó que, con disciplina, constancia y esfuerzo, no hay meta que no se pueda alcanzar. Los límites los pone uno, y los sueños siempre serán más grandes que los miedos. Mi padre me enseñó que en la vida, al igual que en el deporte, quien más se esfuerza es quien más lejos llegará”.