Rodrigo Borja Cevallos, su vida en un plumazo

Me recibe y de entrada me sorprende con un saludo cálido y espontáneo, mostrándome su casa con orgullo: “Esto lo hice con la venta de más de 50 mil ejemplares de mi Enciclopedia de la Política”, monumental obra que empezó hace muchísimos años, incluso antes de su presidencia, y que cuenta ahora con más de 41 mil páginas que resumen una vida entera de aprendizaje y conocimiento. A sus 84 años sigue escribiendo e investigando de manera metódica hasta las 12 de la noche, aumentando cada día su volumen. Es su legado, dice, y no se equivoca, pues es un instrumento de consulta desde todos los rincones del planeta. Antes de él, se cuentan otros libros y ensayos de acento político que le ayudaron en su momento a sostener a su familia. Desde hace décadas ha sido invitado a simposios, charlas y seminarios políticos alrededor del mundo.

Sus gestos y fluida conversación muestran, poco a poco, al hombre que lideró la política y la historia del Ecuador en el periodo de 1988 a 1992. Y si bien han pasado 26 años, Rodrigo Borja Cevallos seguirá siendo uno de los personajes más emblemáticos de la política ecuatoriana porque su rango y jerarquía no solo se enquician en su presidencia, sino también porque fue quien fundó la Izquierda Democrática y tres veces ejerció la diputación por Pichincha. Después de su retiro formal, no ha existido líder que logre remplazar su figura y protagonismo dentro de su alicaído partido.

Extremadamente sencillo y simpatiquísimo, comparto su mesa con un almuerzo light, lechugas con patitas de pangora. Y cuenta que de Fidel Castro aprendió a que se vive mejor comiendo poco. Pero el secreto verdadero para mantenerse saludable también está en su bicicleta estática y su máquina de pesas, además de jugar tenis dos veces a la semana en su club de toda la vida.

53 años de matrimonio

En su juventud fue amante de los carros y la velocidad. También jockey en el extinto hipódromo de Quito, mientras cursaba el último año escolar en el colegio Americano. En esos tiempos, dice, era un chico mujeriego y conquistador. Hasta que se cruzó en su destino Carmen Calisto, y su corazón se paralizó. No paró hasta saber quién era y conquistarla poco a poco, aunque no fue nada fácil. Tuvieron que esperar cinco años para poder casarse, hasta que Borja ganara 5.000 sucres mensuales, pasados los 30. De eso, ya son 53 años de un feliz matrimonio en el que, dice, jamás recibió reclamo alguno por los incontables momentos dedicados a la política, guiado por sus inclaudicables principios y metas de vida.

Y es que su carrera política absorbió su vida familiar y de tanto transitar por todos los rincones del país, conociéndolo y viviéndolo, se perdió muchos episodios importantes de sus cuatro hijos, ahora grandes y bien establecidos. Sin el apoyo y lealtad de Carmen, nada hubiese sido posible.

Su despertar en la política