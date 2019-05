Claudia Salem: “Todos tenemos que florecer”

Claudia Salem es la fundadora de YoSiembro. Una mujer que decidió abrazarse en la maternidad eterna que representa la naturaleza y todas las conexiones afectivas que con ello salen a la luz.

Ama trabajar la tierra, fecunda y fértil como sus sueños. Una aventura que disfruta junto a sus pequeños hijos, quienes aprenden a sembrar, hacer huertos y comer sano.

¿Qué se necesita para empezar a sembrar?

Lo primero, ensuciarte las manos, meterlas en la tierra, sentir esa unión. Porque no solo es un tema de ensuciarse como tal, sino de superación personal. Cuando pones la primera semilla, puedes pensar que estás sembrando tomates, pero lo que estás sembrando es autoestima y disciplina.

Claudia es una joven mujer que llama la atención por su manera de ver la vida. Sin poses de ninguna clase, con su lenguaje construye frases que irradian optimismo. Tiene tres hijos: Otto de ocho, Claudia de siete y Micaela de un año. Ha realizado un libro y comparte su aventura así: “Mi idea de hacer un libro empezó a hacerse realidad cuando fui a la librería Vida Nueva y, al ver a Margarita Barriga de Baquerizo, la dueña, sin conocerla me atreví a decirle con entusiasmo que anhelaba hacer un texto sobre la historia del chocolate. Ella, que es tan gentil, me invitó a un café y charlamos al respecto. El cuento nació después de tres meses. Yo lo produje, ella lo escribió y su nieta lo ilustró”.

¿Por qué un libro sobre el chocolate?

Porque es preciso que nuestros niños sepan que el chocolate viene de una planta y esta de una semilla que es producto de una siembra, que tiene identidad ecuatoriana y un peso cultural nuestro.

Bueno, uno siempre sueña con escribir un libro...

No siempre me ha funcionado así. Por ejemplo, nunca soñé en casarme, y menos aún soñar con detalles de la boda. Por eso, cuando se empezó a planificar mi boda me preguntaban qué colores deseaba o de qué forma quería tal cosa. ¡Pero yo no había soñado nada de eso! Solamente quería que los invitados vayan a la misa, bailen y se diviertan. Al final, todo salió bien. Y ya cumplí 10 años de casada.

¿Cuáles eran tus sueños?

Anhelaba ser geóloga y vivir en una camaronera. Pensaba en si era posible trabajar en creatividad como en Walt Disney, Pixar. Así de mezclados y aventureros eran mis sueños.

¿Qué haces ahora?

Sigo siendo muy aplicada y buena hacedora de tareas. Estoy trabajando en temas de educación, en una metodología con un docente superconocido y dedicado.