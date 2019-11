Alexis Guerrero de Chiriboga: Bendecida 100 por ciento

“Este gran proyecto nació en el 2011, por una necesidad que existía en el sector. No había en el país un espacio que aglutine a los emprendedores, así que fuimos llamando de puerta en puerta y empezamos con 50 expositores. Fue un éxito. Con el tiempo hemos crecido cada año, consolidándonos en el mercado. Desde que lanzamos esta iniciativa, han surgido otras ferias paralelas, pero no nos molesta la competencia, todo lo contrario, nos motiva a mejorar y mantenernos como los primeros”.

¿Cuál ha sido el mayor desafío que le ha tocado enfrentar?

La verdad, he tenido una vida bendecida 100 por ciento, pero quizá, el no vivir cerca de mi familia ha sido un desafío, porque he sido muy apegada a ella.

¿Qué es lo que más le gusta hacer en la vida?

Estar con mis hijos en la playa...

Como mujer y empresaria, ¿cuál es la fórmula del éxito?

Creo que hacer lo que te gusta y ser perseverante.

De todos los emprendimientos que ha visto estos años, ¿cuál ha sido el que más le ha llamado la atención?

No podría escoger uno, pero me encanta el producto ecuatoriano, cuando, por ejemplo, en el tema ‘gourmet’, se produce materia prima y se logra un valor agregado.

Madre de tres niños pequeños, ¿qué valores desea inculcarles?

No soy de las madres que siguen modelos, libros o psicólogos. Creo que la educación con amor es la mejor receta, estar cerca de los hijos y seguir los instintos.

¿Qué tipo de madre se considera?

Súper divertida. Me encanta hacer actividades con mis hijos, como ir a la playa y aprender a surfear. No soy estricta, en mi casa hay pocas reglas pero las que hay se cumplen a rajatabla, como la hora de dormir. Suena la alarma del reloj y todos automáticamente se despiden y saben que hay que acostarse ya. Eso me ha funcionado muy bien.

Viene de una generación de mujeres que han estudiado en la universidad y trabajadoras; en ese aspecto, ¿cuál considera que es su mayor fortaleza en el campo laboral?

Conocer muy bien mi negocio. Cuando crees en algo firmemente se hace fácil venderlo. En mi caso, creo que así podemos seguir apoyando distintas industrias desde que nacen.

¿Cuáles son sus metas?

Mis metas son bastante personales, aunque me encantaría seguir creciendo en mi negocio, lo más importante es mantener a mi familia unida y ver crecer a mis hijos, y que ellos cumplan sus propias metas.

¿Cómo ha logrado equilibrar su tiempo de trabajo con la familia?

Tenemos 3 ferias al año, y cada una lleva 3 meses de organización y coordinación, pero con mi socia hemos logrado una gran empatía en el trabajo. Jamás hemos tenido una sola diferencia. Ambas trabajamos en los auspiciantes, Sofía en las finanzas, y yo me dedico a los medios y la comunicación, principalmente. Somos un buen equipo y eso nos permite equilibrar espacios y tiempo para la familia.

¿A qué nivel buscan llevar al Gran Bazaar?

El hecho de que haya crecido tanto en el tiempo y se haya mantenido como la mejor feria de emprendimientos es un éxito. Pero nos gustaría consolidarnos en Guayaquil también.

Siendo guayaquileña, ¿cómo ha sido la experiencia al vivir en Quito?

Me ha encantado, en la Sierra tenemos montañas y en la Costa playas. Pero decidí vivir en Quito y así lo he asumido. Tengo marido e hijos quiteños, he hecho grandes amigas y disfruto mi trabajo. Cuando voy a Guayaquil me molestan diciéndome ‘serrana’, y cuando estoy en Quito me dicen ‘¡qué mona!’.

¿Qué extraña de Guayaquil?

Cuando nació mi hijo Gonzalito, me di cuenta que iba a crecer lejos de sus abuelos maternos y de sus primos, y eso me impactó. Pero poco a poco eso se supera. Extraño la playa, aunque vamos cuando podemos.

Personal:

- Edad: 34 años

- Dirige (junto a Sofía Eastman) El Grand Bazaar

- Estudios: Periodismo y comunica-ción corporativa. Maestría en Imagen y moda en España,

- Esposo: Gonzalo Chiriboga

- Hijos: Gonzalo de 6 años y, las mellizas Alexia y Rafaela (3).