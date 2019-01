El coral se toma los espacios

Las emociones que los colores provocan, más el contexto socio-económico y cultural, son los factores que se consideran en la selección del color del año.

Pantone anunció que el living coral reinará este 2019, cuando dos años atrás el verde greenery nos unió a la naturaleza y esperanza. En 2018 el ultravioleta nos contagió de energía. Hoy el coral quiere fomentar el optimismo y socialización. “Este color, medio rosado y naranja, también busca recordar la importancia de preservar las reservas del coral”, afirma la arquitecta interiorista Fátima Gavica, de Di Blasio (@fgdesignstudio).

Lo mágico de esta tonalidad es que se puede usar toda la paleta de sus colores, empezando desde el rosa pálido hasta los intensos naranjas, acercándose sutilmente a los rojos, menciona la experta, quien nos da los siguientes consejos para usarlo atinadamente.

Decotips

- El equilibrio es importante. No sature un lugar con este tono. Use detalles como cojines (en un sofá color neutro), un puff o un par de poltronas (sillas). Si queremos destacar el living coral, que sea en la pared o en el sofá; en el mueble o la alfombra, no en ambos.

- En la playa le vendría muy bien en unas lámparas, textiles, cuadros, con paredes blancas, que relajen.

- En la oficina podría ser una sola pared con un tono derivado del coral y las otras neutras. O cierto toque como por ejemplo el sofá en la sala de espera.

- En lugares públicos como restaurantes y bares es un acierto usarlo, pues es un tono alegre que ayuda a la socialización.

- En el cuarto de juegos de los niños este tono estimulará a sus pequeños.

- Combina perfectamente con el beige, los grises claros, el tono plata, pero si quiere que su ambiente se vea más glam y elegante, el negro, los grises oscuros y dorado le servirán en su objetivo.