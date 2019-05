El ‘baile’ de los brazos, una tendencia fit

Y si es de las que no le gusta definir exageradamente su musculatura , esta rutina es ideal para usted, pues se fortalecen los músculos, pero no crecen de tamaño.

La experta aconseja que se empiece con una canción y conforme avanza su entrenamiento, agregue más melodías.

Lo que hay que considerar es que para ver el efecto hay que ejercitarse más tiempo, pero eso no es problema, porque el baile hace que los minutos corran y no se sientan, beneficiando a su vez la capacidad cardiorrespiratoria. Y aunque usted no lo crea se queman entre 300 y 550 calorías por hora.

Selena Gómez no es la única que lo realiza, la reina del pop, Madonna, también, al igual que Felicity Jones, Emma Roberts y Kristen Bell. Este sería el secreto de varias famosas, quienes lucen brazos envidiables. Todo fue cuestión de música, repetidos movimientos y ganas.