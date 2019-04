El ‘baile’ de los brazos

Ser dueña de un abdomen plano, unas piernas tonificadas o glúteos definidos ha sido la obsesión de muchas mujeres, pero ahora los brazos buscan protagonismo a través de un entrenamiento sencillo y muy divertido: el ejercicios para brazos, a través de la danza.

La entrenadora de las celebrities, nutrióloga y chef Amy Rosoff Davis, asegura que es la actividad más efectiva para esta zona, que solo requiere de su propio peso (cero mancuernas, pesas o máquinas), por lo que también es recomendada para aquellas personas que sufren de algún tipo de lesión y quieren tonificar sus músculos, sin atrofiarlos. Y si es de las que no le gusta definir exageradamente su musculatura, esta rutina es ideal para usted, pues se fortalecen los músculos, pero no crecen de tamaño ni pierden la feminidad.

En la flacidez de estas extremidades se evidencia el paso del tiempo, por lo que es importante ejercitarlas. ¿Tiene idea de qué puede hacer? Extienda los brazos por encima de la cabeza, rebotar con las manos, como un curl de bíceps. Estirarlos a la altura de los hombros y cambiar el sentido de las palmas de las manos rápidamente, y así cualquier tipo de movimiento que mantenga activo al músculo. Puede realizar 4 series de 8 a 10 repeticiones. Es más los puede incluir en cualquier otro tipo de entrenamiento, a manera de complemento. Tener un periodo de estiramiento al iniciar y terminar la sesión es fundamental. Unos 10 minutos son los sugeridos. Para que tenga una idea clara, le presentamos la rutina que Rossoff preparó para Selena, la cual contiene 5 ejercicios alternados con patadas, sentadillas, tijeras y escaladas. La mayoría de movimientos están basados en el ballet.

La experta aconseja que se empiece con una canción y conforme avanza su entrenamiento, agregue más melodías.

Lo que hay que considerar es que para ver el efecto hay que ejercitarse más tiempo, pero eso no es problema, porque el baile hace que los minutos corran y no se sientan, beneficiando a su vez la capacidad cardiorrespiratoria. Y aunque usted no lo crea se queman entre 300 y 550 calorías por hora.

Selena Gómez no es la única que lo realiza, la reina del pop, Madonna, también, al igual que Felicity Jones, Emma Roberts y Kristen Bell. Este sería el secreto de varias famosas, quienes lucen brazos envidiables. Todo fue cuestión de música, repetidos movimientos y ganas.