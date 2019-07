Eduarda Fuentes: guerrera del patinaje artístico

Su historia deportiva comenzó a escribirse a los 8 años, cuando fue inscrita junto a su mejor amiga a un curso de patinaje. “Al comienzo no me gustaba pero lo hacía porque no quería quedarme sola en la casa”, relata entre risas. Sus familiares, al ver su talento innato en la pista y que ganaba en todas las competencias provinciales a las que iba, la siguieron motivando.

Fue a los 12, cuando finalmente se enamoró del patinaje, gracias a su entrenadora Diana Portalanza (quien aún le da clases y la considera como su otra mamá); y debido a su alto rendimiento, asistió ese año a su primera competencia internacional: los Sudamericanos.

Años después, la universidad llegó y siguió obteniendo más medallas. Sin embargo, las exigencias entre los estudios y el entrenamiento aumentaron, dificultándosele equilibrar ambos mundos.

“No tenía vida social porque pasaba todo mi tiempo libre preparándome”, recuerda. Fue ahí cuando entró en crisis al replantearse si realmente quería seguir patinando. Y sin imaginarlo, sucedió algo que cambiaría su visión sobre el futuro: el embarazo de su hija Leah. “Tenía 20 años, todo fue una sorpresa y ya no podría patinar. Comencé a dar clases a niños y fue ahí cuando me di cuenta de que este deporte era lo que realmente me apasionaba. Además, convertirme en madre me hizo más responsable”, afirma.

Competencias y premios