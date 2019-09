La apasionada y creativa Daniella Batlle

Eso sí, recalca que las condecoraciones no la definen, porque “de nada sirve tener mil premios guardados en el cuarto, si el cliente no se siente feliz con la marca o el equipo de trabajo no labora en las mejores condiciones. Las personas que hacen todo posible son quienes están detrás: las que pegan botones, cosen, etc. Daniella Batlle no existiría sin ellos y no quiero crecer si no es para seguir construyendo país”.

¿Su secreto para el éxito? Enlista tres detalles: contar con una mano de obra capacitada, textiles con estampación propia y saber a qué mercado se dirige.

Expansión europea