Desarrollo integral en 13 pasos

Inició el año y con él objetivos por alcanzar. Por eso el doctor Luis Velázquez Araque (@drluisvelazquez), conferencista motivacional en temas de liderazgo, desarrollo personal, actitud, trabajo en equipo, además de escritor, profesor universitario e investigador, compartió con SEMANA herramientas para lograr un rendimiento óptimo en todas las áreas de la vida, trayendo satisfacción por lo conquistado, expectativa y acción por lo que falta conseguir. Será un crecimiento de manera sostenible.

1. Propósito en la vida: La mayoría no lo descubre. ¿Cómo saber cuál es? Por lo general no va ligado a la profesión, tiene que ver con lo que nos encanta hacer, en lo que usted es bueno y los demás lo saben, es cuando dice ‘lo hago con gusto, aunque no me paguen’. La búsqueda constante revelará la misión y sus metas van a dirigirse hacia allá.

2. Motivación: Necesaria para lograr objetivos, nos mueve. Velázquez opina que hay una crisis motivacional y se requiere de recargas. Para ello acuda a sus fuentes, como la familia, profesión, religión, etc. Siempre hay una principal. Desmotivarmos con frecuencia podría darse cuando buscamos el reconocimiento de los demás. Olvídese de eso y hágalo por satisfacción personal.





4. Inteligencia emocional: Hay personas talentosas y profesionales que no saben controlarse, por lo tanto su éxito no es completo, mas si uno se autoconoce y controla, puede conducirse mejor, tomar buenas decisiones. Ese analfabetismo emocional generaría el rechazo en quienes los rodean.

5. Relaciones: Las tóxicas nos impiden avanzar, a veces nos hacen retornar a estados que no queremos; por eso marque distancia y conserve relaciones basadas en el respeto y empatía, estas son duraderas y productivas, pueden ser una puerta para conseguir y mantener un trabajo, por citar un ejemplo.

6. Liderazgo: Más que dirigir a un grupo o empresa, esto tiene que ver con liderar su vida. Haga que brote su líder interno, el que toma sus propias resoluciones y no vende sus convicciones, el que busca primero el bien de los demás antes que el propio; el que siempre tiene entusiasmo por lograr sus objetivos, tiene visión de futuro y administra bien su inteligencia emocional.

7. Libertad financiera: También es parte del desarrollo personal integral y se vincula al ahorro, a no comprar compulsivamente y obtener los recursos suficientes que le otorguen tranquilidad.

8. Constancia: Se basa en la autodisciplina. Hay quien llega temprano a toda cita, cumple las normas de tránsito, pero es descuidado consigo mismo, no come bien ni hace ejercicio. Es disciplinado externamente, pero por dentro no lo es.

9. Estado físico: Cuide su cuerpo, es su vehículo para alcanzar sus metas y propósitos. Aliméntese bien, no se estrese al límite, descanse, ejercítese.

10. Autoconfianza: Es conocerse y aceptarse a sí mismo, identificar debilidades y fortalecer habilidades. Facilita el camino para alcanzar las metas, pues se comprenden emociones y pensamientos, permite conocer los estados de ánimo en los que debe trabajar. Las actitudes están ligadas a la autoconfianza y la positiva es la más adecuada. La negativa y realista (pesimista disfrazado) tienen los mismos resultados, no se crece.

11. Afrontar los miedos: Es ponerse ante ellos frente a frente. Así como la motivación tiene sus fuentes, estos también. Hay varios tipos de miedos: a lo desconocido (cambios o lo que se viene); a la pérdida (nos limitamos a no hacer algo para no perder estabilidad, oportunidad, etc.); al proceso (no quiero empezar, quiero resultados ya); o al fracaso (tiene que ver con el qué dirán).

12. Creatividad e innovación: Impiden el estancamiento, buscan soluciones al problema y no que se enfoquen en él. Logran mejores resultados y empoderamiento.

13. Gratitud: Dar gracias le da una mentalidad de abundancia. Hacerlo le hace valorar las cosas y evita que haga un gran problema de algo muy pequeño.