Sabor preferido, personalidad al descubierto...

Nuestras preferencias gustativas no están únicamente definidas por nuestras madres, la psiquis también influye y determinadas investigaciones lo afirman.

La degustación de sabores no inicia cuando nacemos, esta empieza desde el vientre, a través de líquido amniótico , para posteriormente darse por medio de la leche materna. Asimismo, la variedad en la dieta de madre (en la etapa de gestación) hace que sus hijos sean más abiertos a probar nuevos sabores y no se hacen tanto problema con la comida.

Le gusta lo salado, lo dulce, lo picante, etc. Estos sabores podrían definir parte de su personalidad, que no es más que el conjunto de pensamientos, sentimientos y comportamientos incorporados, que permanecen en el tiempo y hacen únicos e irrepetibles a cada ser humano.

Un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania descubrió que aquellos que se inclinan por lo salado son de grandes sueños y ambiciones. Y uno de cada cuatro deportistas de élite poseen las papilas gustativas más desarrolladas que el promedio y gustan de lo salobre y no suelen ser fans de lo dulce.

Lo cítrico y ácido, dice la Wageningen University, está vinculado a la reflexión y lo racional. Sin embargo podrían presentar pensamientos rumiantes, ansiedad porque da demasiadas vueltas a una sola cosa, podrían ser abiertas a los estímulos, al igual que muy severas con las críticas, pues son de estándares muy elevados.

Ojo, no olvides que el resultado de cada estudio es muy interesante, pero no definen íntegramente a alguien, por lo tanto no hay que regirse estrictamente a ellos.