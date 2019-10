Sorpréndete con la multifuncional ‘silla-armario’

Te encuentras en casa y no sabes qué hacer con tanto armador de ropa, pues eso ya no es problema, gracias a la particular pieza que creó el diseñador industrial, Joey Zeledón.

La ‘Coat Check’ te ahorra mucho espacio de manera ordenada y muy chic, pues cuando no usas estos ganchos los puedes introducir en una estructura metálica, que luego te sirve para sentarte.

Este elemento decorativo queda divino en tu habitación, cerca del armario. Está hecho de acero inoxidable y ganchos de plástico flexible, material con el cual se elaboraron los armadores de diversos colores (blanco, negro, azul marino, rosa, turquesa y amarillo oscuro).

Aproximadamente 80 ganchos caben en la silla, los cuales pueden soportar a una persona parada de unas 170 libras, por lo que en total tranquilidad te puedes sentar.

El diseño innovador y útil ha ganado varios premios por concepto, por su funcionabilidad y ha sido publicado en revistas especializadas de decoración.