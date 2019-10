¡Adiós a las paredes planas!

“El diseñador de interiores puede crear lo que quiera, todo depende de la creatividad, ya no hay límites, eso ya no existe con estas técnicas”, finaliza Villacrés.

Si le aburren las superficies planas y no quiere recurrir al papel tapiz o a la colocación de cuadros para hacerlas más atractivas, Revista SEMANA le presenta una interesante alternativa, que no es nueva, pero sí llamativa: el revestimiento de paredes.

Decotips

- No abuse del revestimiento. Basta, una superficie, o máximo dos, no más. Sería demasiada textura, lo que se vuelve cansino. Si lo usa en dos paredes, que una sea grande y otra pequeña, no del mismo tamaño, para que no compitan entre sí.

- Está en boga lo lineal, lo geométrico, elementos decorativos tridimensionales que al unirse forman nuevas figuras, a manera de legos. En América y Europa están en auge y en Ecuador se piden mucho los relieves de tres milímetros.

- La iluminación resalta más el trabajo en 3D, así como el color o técnica que se aplique. El envejecido, maderado y marmoleado se utilizan, aunque prima el blanco.

- Los precios varían según el tamaño y el diseño, pero para que se haga una idea: por 10 metros cuadrados puede pagar unos 500 o 600 dólares.