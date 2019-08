Muebles ‘mágicos’

Un mueble puede cambiar un ambiente, pero las obras de Sebastián Errázuriz son alucinantes. Sus muebles, consolas y aparadores literal son cajas mágicas, que no dejan de cumplir su función: guardar elementos, sostener adornos, organizar objetos, etc. Si los miras a simple vista parecen normales, pero esa es la palabra que no podemos usar, ya que estos se transforman de un momento a otro, solo es cuestión de mover una piezas y ya.

“Con un suave empujón, los rieles se deslizan más y más hasta que parece que el aparador ha explotado más allá de los límites de la estabilidad”, reveló Sebastián a Elle decor y reconoció que un año le tomó crear y perfeccionar este sistema de transformación.

Una alacena se puede convertir o asemejar a una imponente armadura samurai. También ha creado un ‘bar caleidoscópico’ que brilla a penas se abren sus puertas de madera o ¿qué me dices de la consola con aspecto de ‘erizo’ que tiene incontables piezas y en su interior esconde varios cajones?