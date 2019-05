Daniella Wong, un nombre que se enciende

Si se pudiera definir su personalidad a través de un tipo de luz, se podría decir que es potente e intensa cuando de ejecutar una obra se trata, pero se vuelve cálida a la hora de hablar de su familia y jamás da paso a la intermitencia en sus metas trazadas.

Así es Daniella Wong, de familia de constructores, quien reconoce que en cada lugar al que va (restaurantes, tiendas, viviendas, etc.) lo analiza todo y orgánicamente empieza a trabajar.

Admite que toda su vida amó dibujar y pintar. Cuando le preguntaban qué quería, ella respondía “dibujar”. Por eso siempre estaba rodeada de hojas, marcadores y lápices de colores. A los 15 años una profesora del colegio, quien conocía de su arte, le propuso pintar el cuarto de su bebé. Sin experiencia, pero con ganas, se animó a este desafío que la uniría a la decoración para siempre. “Iba a mi ‘trabajo’ todos los días, sin pensar que sería mi profesión. Desde las 15:00 hasta las 19:00 me quedaba pintando el mural y luego regresaba a casa a hacer los deberes. Así empezó mi gusto por esto, en un dormitorio, y no paraba de tomarle fotos. Ahora que lo veo, hay partes que tal vez las hubiese hecho diferente, pero era adolescente y no sabía nada de decoración. Aun así me animé con tres habitaciones durante mis estudios de secundaria y desde allí he aprendido a amoldarme a mis clientes y ayudarlos a plasmar sus pensamientos”.

Intentó estudiar Medicina, pero el destino ya estaba diseñado, al igual que su carrera, la cual ha desarrollado en año y medio, tiempo en el que ha obtenido importantes proyectos como la remodelación del hotel Sonesta, la decoración de la casa club del complejo habitacional Karibao (Engabao-Playas), cafeterías, oficinas de una multinacional colombiana, entre otras obras. Inicialmente pensó que se dedicaría a la decoración de viviendas, lo cual no descarta.