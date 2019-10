Cris Chil: la ecuatoriana que escribe canciones a Sean Paul, Selena Gómez y Thalía.

Cuando entra a una sala, es imposible que pase desapercibida. Con unas gafas oscuras de sol y chaqueta con capucha, Cristina Chiluiza, quien lleva como nombre artístico ‘Cris Chil’, llegó un viernes por la tarde a una cafetería de la ciudad, para conversar con SEMANA sobre el camino que recorrió para lograr una gran carrera musical en Miami. De karaoke casero a recorrer Florida Su primer acercamiento con la música lo tuvo en su hogar porque a sus padres les encantaba hacer karaoke con guitarra en mano. Esos días en familia fueron los que la impulsaron a cantar y desde los 14 años se presentó con varias bandas en colegios y teatros. A los 15, cuenta entre risas, compuso su primera canción de amor para su novio: “la grabé en el estudio de un amigo y se la di en un CD. Era muy mala”, añade. Luego de graduarse de la secundaria, aunque sabía que su misión en la vida estaba relacionada con la música, estudió por dos años diseño de moda. Luego, decidió viajar por varios meses a Argentina y Canadá para dedicarse 100 % al arte musical y así relacionarse con personas de ese rubro. Fue a los 22, cuando se dio cuenta de que para crecer profesionalmente debía arriesgarse más y, por eso, “con 300 dólares en el bolsillo y con una mano atrás y otra adelante, me mudé a Miami porque allí se dan muchas oportunidades en la industria de la música latina”, relata. Su primer trabajo fue dentro de una banda en la que hacía ‘covers’ y recorría toda Florida. Aunque agradece esa etapa porque aprendió a manejar coreografías de baile e hizo más conexiones con personas del ámbito artístico, aún sentía que faltaba cumplir su mayor sueño: cantar sus propios temas y componer para otros artistas. Por eso renunció y ya sin trabajo fijo, durante dos años fue a todos los estudios de grabaciones posibles para mostrar su talento a productores y compositores del medio. Sin embargo, para muchos, el hecho de ser mujer era un freno. “Al principio fue difícil porque hay una cultura machista e incluso a los artistas no les cae tan bien que nosotras escribamos. Muchos temas van dirigidos para satisfacerlos y no para empoderar al género femenino”, recalca. Líricas con mensajes reales

Eso no la detuvo y luego de conocer a su actual amigo y mánager Lex Borrero, firmó con la incubadora de talentos y sello discográfico NEON16 con la que trabaja a la par con Tainy, uno de los productores más importantes de la industria musical latina. Ahora a sus 29 años, el estudio en el que graba a diario, ambientado con luces rojas, es su segundo hogar.

En él, ha dado vida a letras que la han catapultado como una de las compositoras mujeres estrella de Miami al trabajar con cantantes como Sean Paul, Anitta, Selena Gómez, Dua Lipa, Inna, J Balvin, DJ Snake, Lauren Jauregui, Gente de Zona, Danna Paola y Thalía (el próximo sencillo en salir es de ella). Desde baladas hasta reggaeton, no hay ritmo que Cris no se rete a trabajar. En un día puede crear de una hasta tres canciones porque “solo se necesita buena vibra... en el estudio no existe el tiempo, todo se paraliza”. Eso sí, aunque al escribir para otros artistas debe crear en base a la identidad de esa persona, tiene claro que parte de su responsabilidad como compositora es hacer letras que nunca denigren u ofendan a la mujer; y que transmitan mensajes de superación y empoderamiento para ellas. A futuro desea trabajar con Ariana Grande y Bad Bunny. Se siente plenamente agradecida con su presente y hace un llamado para que más chicas se unan al gremio. Está segura que existe el talento pero hay que aumentar la perseverancia. “Se encuentran obstáculos porque en el camino. Nos vemos expuestas a propuestas indecentes pero siempre hay que ser fieles a una misma. Porque ¿para qué estás en el mundo, si no es para cambiarlo?”. Frente a millones

Desde hace más de un año, viaja constantemente a Medellín para desarrollar su nuevo proyecto como cantante. Ya están listas todas las canciones de su futuro álbum urbano, próximamente se vienen las grabaciones de los videos y espera lanzar su primer tema a inicios del 2020. “Como compositor lo que más te inspira son las situaciones diarias sean felices, tristes o de despecho. Es ahí cuando las personas se identifican porque se dan cuenta de que es algo real”. Está ansiosa porque sus canciones ya no sean cantadas solamente por otros artistas, sino que millones de personas las coreen con ella en estadios de todo el mundo. “Me siento como un instrumento de Dios y quiero cambiar el mundo de las personas que más pueda. Es mi responsabilidad tocar la vida de muchos de forma positiva a través de la música”, agrega con entusiasmo. “Quiero que me escuchen, no que me miren”

Reconoce que su estilo no es necesariamente igual al de las demás. Su look es urbano, con prendas cómodas como calentadores junto con zapatos deportivos y gafas oscuras. “Nunca he sido de vestidos ni faldas, pero eso no me hace menos mujer y siempre voy a defender lo que me gusta sin importar lo que el resto opine”.