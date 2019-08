Crioterapia, máximo bienestar integral

No creía en sus beneficios hasta que la probó. Luego de escuchar a sus allegados decir que la crioterapia ayudaba a reducir los intensos dolores que tenía luego de una competencia, el jugador de tenis de mesa y corredor Freddy Piguave, de 34 años, se sometió hace aproximadamente dos años a la primera terapia de frío, y desde entonces es parte de su rutina como deportista. “Las hago antes y después de las maratones y he comprobado que me ayudan a tener una recuperación más rápida después de las carreras. Siento más vitalidad y duermo mejor”, asegura.

Al igual que él, diversas personas se someten diariamente a la crioterapia, que según el médico deportólogo Andrés Arce consiste en someter el cuerpo completo a temperaturas cerca de los 200 grados bajo cero, lo cual hace que, a nivel cerebral, se generen ciertas enzimas y hormonas (como la melatonina) para la protección inmunológica del sujeto. “La piel genera el 25 % de la termorregulación del cuerpo, y al perderse rápidamente por el frío, este se siente hackeado y es en ese momento que comienza a trabajar íntegralmente”, explica.

Solo 5 minutos

Es posible someterse a crioterapia a partir de los 10 años. Para que el tratamiento surta efecto, la persona solo debe permanecer cinco minutos dentro de la cabina con nitrógeno seco. Durante los primeros dos minutos la temperatura disminuirá poco a poco, y en los tres restantes la terapia ya estará causando efecto en el cuerpo. Y no se preocupe, podría sentir un breve hormigueo en las extremidades, pero no es doloroso.

En la salud