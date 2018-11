Constanza Báez: La reina del ‘lifestyle’ en redes sociales

La noticia cubría las portadas de todos los diarios ecuatorianos. En las fotos aparecía una joven esbelta, de piel blanca, ojos avellana y cabello castaño. Es Constanza Báez Jalil, quiteña y de ascendencia libanesa, quien fue designada segunda finalista en el Miss Universo 2013, el mayor logro que una compatriota haya conseguido en ese concurso hasta ahora.

Aquello fue solo el inicio. Hoy, cinco años después, ella sigue sobresaliendo. Es una ‘influencer’ con más de 528 mil seguidores y con su estilo ha acaparado público y a las marcas más importantes del país. También inauguró una tienda con la línea de ropa que lleva su nombre y es formadora de reinas.

“Me acostumbré a estar producida”

Iluminada por el flash del equipo de SEMANA, Constanza se desenvuelve con soltura ante la cámara. Tiene 27 años y posa desde los 15 para campañas de almacenes nacionales como De Prati. A eso se le suma su preparación en Venezuela, EE. UU. y experiencias en pasarelas como el New York Fashion Week.

Cuando se le pregunta por su imagen confiesa que todo fue a raíz del Miss Universo. “La forma de proyectarme siempre es un trabajo del día a día. Cuando me prepararon, lo primero que me dijeron fue que se me acabaron los días de salir de casa sin estar arreglada”, recuerda y agrega: “A la final, me gustó y me acostumbré a estar siempre producida. Fui representante de la belleza y sigo siendo ejemplo para muchas”.