Beatriz Bencomo de Aguirre: “Yo soy la que soy”

Llegó a ecuador en el 2004 y si bien se mira como una expatriada, para quien la territorialidad es muy relativa, en este país armó su familia, que fue por muchos años un tema muy delicado para ella. La quiero describir tal cual es, y para ello recurro a la mejor fuente.

Beatriz, ¿cómo te describes?

Yo soy nada de lo que ves, nada material. Soy una mujer creadora, pensadora, curiosa, muy curiosa, y es lo que me define todos los días. Entonces, a partir de todas esas criaturas creadoras, empiezan a salir la mujer, la mamá, la profesional, la de carrera.

¿Cuál de esas mujeres apareció primero?

Nunca me vi casada sin antes realizarme como profesional y, por ejemplo, cuando me casé por primera vez, solo soñaba con todo lo que deseaba hacer, que era muchísimo. Esa mujer de familia demoró en llegar. Sentía que algo me decía: no te amarres, edúcate, prepárate y lánzate a lo que buscas. Esa sensación la transmito a mi hogar de hoy, conformado con Roberto Aguirre.

Por las fotos que veo alrededor de la sala, se nota que es una gran familia, ¿cierto?

Mi familia es articulada. Roberto tiene siete hijos de su anterior matrimonio, conmigo tiene a Beatriz, y yo traigo a Máximo; hasta ahí van nueve hijos, más los once nietos que tiene mi esposo. Mi hijo Máximo López, de 21 años, resultó ser un joven muy brillante, está graduado de Negocios Internacionales y Ciencias Políticas en la American University en Washington. Y mi hija Beatriz Aguirre, de ocho años, aún estudia el colegio. Y si me preguntas qué valores principalmente trabajamos en casa, te diré que sobre cultura y educación.

Diez años de matrimonio. ¿Hay metas nuevas en el ámbito laboral?

Vine a este país a trabajar en Ecuavisa y estuve ahí por casi seis años. Fue una gran experiencia. Antes de eso tenía un canal de UHF en República Dominicana y desde allí pude asesorar a muchas compañías televisoras en América Latina.

Entonces, ¿eres periodista?

No, no soy periodista, pero mi sueño es llegar a serlo. En la Universidad de La Habana comencé una licenciatura en Historia del Arte y la culminé en la Sapienza Universita di Roma. Allí también seguí una maestría en Comunicaciones Integradas y finalmente un doctorado en Psicología de la Percepción.

Beatriz es cubana y si bien se casó muy jovencita en su país de origen, tuvo el apoyo de su familia materna para poder empezar una nueva vida después de la ruptura de su primer matrimonio. Luego, junto a la familia de su segundo esposo y padre de su hijo Máximo, empezó a trabajar en comunicación. Nos cuenta que tuvieron cadenas de radio y televisión en República Dominicana, Puerto Rico y EE. UU. “Ese grupo empresarial fue suficiente motivación para empezar a hacer cositas, como modernizar los medios de comunicación, algo que en aquella época era una tarea difícil porque República Dominicana tiene la cantidad de medios per cápita más alta del mundo, es el mayor consumidor de medios del planeta, es una isla muy particular. ¿Ves? Entonces el negocio era muy peleado, diez canales abiertos aproximadamente”, explica.