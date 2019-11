Quique Sempere: Investigación, pasión y carisma

Se llama Enrique y a los ocho años elaboró su primer plato, huevos revueltos , el peor de su vida, lo admite entre risas, dice que le ponía muchas especies, jugando a ser alquimista. A los 13 años, su padre, de origen español, le enseñó a preparar paella . Rememora que su abuela materna cocinaba rico, como en ese tiempo no sabía que iba a ser chef no prestaba atención, ahora trata de sacar las recetas a punta de recuerdos , aromas, texturas y sabores.

Aclara que ser rubio ojiazul no significa que tenga la vida perfecta, ha tocado fondo, ha tenido momentos duros en la vida, como no tener ni para el bus o para comer. Le ha ayudado a visualizar lo que quiere. Indica que siempre le ha gustado la TV , que se ha presentado en casting para publicidades, pero nunca lo elegían porque tenía 300 libras de peso , por eso hace cuatro años se sometió a la manga gástrica.

Su debut en la ‘tele’

Lo hace en grande. Su público es Latinoamérica y España. “Estaba en mi restaurante cuando me llamaron del canal El gourmet, creí que era broma. Me dijeron que en España les recomendaron mi nombre y que les interesaba mi trayectoria, que les enviara un video cocinando, lo mandé y en tres días tenía que ir a Argentina a grabar ‘Sabores de nuestra tierra, Ecuador’, les gustó tanto que después se vino ‘Viajes con sabor, Ecuador’. Hacer estos programas es un gancho para mostrar al país. El día en el que se lanzó el segundo, fue Nº 1 en rating en España. Me escribe gente de Europa, Estados Unidos y el Caribe, preguntándome que les recomiende dónde comer en Ecuador”.

Runa, su mayor sueño

Por ahora, pues siempre sueña y se arriesga con sus ideas, Runa es un proyecto en evolución. Primero empezará por abrir su canal de YouTube, en el que presentará cultura ancestral, ingredientes, comunidades, técnicas, documentar un Ecuador profundo hasta llegar a lo moderno y vanguardista, para en un futuro convertirlo en restaurante con obra social, que los comuneros se desarrollen. “Por ejemplo en la comunidad de Cofán, Dureno (Amazonía), ellos tienen paiche (pescado), fui a ver sus piscinas, cómo trabajan y hay fallas que mejorar. Requieren de buena infraestructura, capacitación para el sacrificio del animal, entre otras cosas, para tener un producto de calidad y lo puedan comercializar en el país y por qué no exportarlo, así hacen los chilenos con el salmón. Las ganancias se quedarían con ellos y se reactivaría esa zona”.

Presente en las universidades

Dice que Junior Chef, programa reality de la Universidad San Francisco de Quito, le preparó para el gran proyecto de Teleamazonas. En él, bachilleres de colegios concursaban por una beca. Esta experiencia la vivió hace dos años, en dos temporadas, la primera como presentador, luego como juez. Asimismo comenta que ha dado clases de cocina ecuatoriana de vanguardia en la Escuela de Gastronomía de UDLA.