Claudia González, plenitud al máximo nivel

Guapísima, y a sus 50 años aparenta mucho menos. Desborda energía y, carismática, envuelve con una mirada penetrante pero cálida, y fácilmente se descubre en ella un bien plantado carácter.

Su casa es su fiel reflejo. Con acertadas ráfagas de color, todo brilla en total armonía, lo que delata un gusto exquisito por el detalle. De pronto, el manto divino de su reciente maternidad irrumpe glorioso con el llanto de Eva María, que despierta de su siesta. Cumplió 18 meses y es la luz de toda la familia.

Para Claudia González, el milagro de amor total. “Esto de ser madre en la madurez es algo de locos. Di a luz a los 49 con un embarazo perfecto, un parto natural sensacional y la lactancia va siendo excelente. No hay día que no lo agradezca. Creo que un ángel me ha cuidado y me mandó este regalo que disfruto enormemente. ¡Las dos somos chicle, inseparables!”.

Después de 17 años, asume de nuevo el desafío de ser madre, decidida a dar a su familia, la estabilidad emocional que, tiempo atrás, no necesariamente tuvo. “Mis padres se divorciaron cuando tenía 11 años. Eso me generó vacíos emocionales y tuve que trabajar mucho tiempo para estabilizar mis temores, formarme como mujer, sobrellevar los conflictos sin confrontar y sentirme segura de mis afectos”.

De esa forma llega a su plenitud, enamorada y agradecida. De su esposo, Javier Dávila, dice, es “el hombre más extraordinario, inteligente, cariñoso, generoso y muy afectivo. Además, respeta mi trabajo y siempre me motiva”.

Y es que para Claudia, “el amor es la decisión de entregarse, de dar, de trabajar en conjunto, de comprometerse, de perdonar, de tolerar y expresar con honestidad lo que se siente”.

Sobre esa base, la pareja ha formado una hermosa familia con Eva María y los tres primeros hijos de Claudia: Paloma (25), Luis Guillermo (21) y Antonio (19) Velasco, de los que se siente profundamente orgullosa. “Son chicos bondadosos, determinados, exitosos. El vínculo entre nosotros ha sido muy fuerte y han sabido perdonar mis errores. Algo habré hecho bien al tener hijos tan maravillosos”.

Llegó la fama