Cuide su salud mental

Verónica es una profesional responsable y colaboradora, de 24 años. Se lleva con todo el mundo y es de las personas que cae bien a la primera. Todo iba en ‘orden’, hasta que descubrió la infidelidad de su enamorado (tras tres años de relación), con quien tenía planes serios. Se desahogó con sus amigas más cercanas, pero reconoció que no era suficiente. Por eso buscó ayuda psicológica para superar lo acontecido y seguir con su vida. “No podía trabajar ni dormir. Mis amigas me escucharon, mas necesitaba que alguien viera el problema desde afuera, me aconseje y dé herramientas útiles para sanar. Lo hice por mí”, admite con valentía.

Otra persona que ha pasado por consultorios de psicólogo y psiquiatra es Leandro, de 36 años. Las marcas en sus brazos reflejan las del alma. El ‘abandono’ afectivo de sus padres lo llenó de vacíos. Revela que si hubiera asistido antes a terapia se hubiese ahorrado dolor (practicaba el ‘cutting’) y el estancamiento en su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Actualmente continúa con las sesiones.

La salud mental es un estado de bienestar general que le permite al individuo funcionar, cumplir con sus roles y desarrollarse en todos los aspectos sociales, manifiesta la psicóloga clínica Elizabeth Rodríguez.

¿Qué puede afectarla? La parte biológica (padecer alguna enfermedad orgánica, como diabetes, cáncer o una discapacidad, etc.); la condición social, aspectos económicos, familiares; incluso la tecnología y redes sociales influyen, indica el doctor y psiquiatra, Héctor Verdezoto, jefe de salud mental del Hospital Naval.

Momentos como los que está atravesando el país, paralizaciones, desmanes, inseguridad, también perjudican. La difusión constante de informaciones falsas y comentarios negativos produce un efecto que se conoce como ‘contagio emocional’, asevera el psicólogo clínico Alfonso Cuvi. “No se rodee de personas orientadas al drama ni ‘consuma’ el material de medios sensacionalistas que manipulan y explotan los estados emocionales”.

Octubre es el Mes de la Salud Mental. ¿Qué puede hacer para fortalecerla? Los expertos dan nueve claves.