Lily van Ghemen: Exploradora de la naturaleza, el arte y la vida

La cultura y el arte la rodearon en su natal Berlín. Si no visitaba un museo, se hallaba en el teatro, el cine o en cursos de danza. Con su madre, galerista, fue a su primer Fashion Week. Tenía 10 años y, como la moda la atraía, llegó a trabajar para diseñadores como Marc Jacobs y Giambattista Valli. Pero en 2013 fue invitada al país por el cineasta ecuatoriano Luis Felipe Fernández-Salvador, su actual pareja.

La propuesta de tres meses se convirtió en seis años, que la han hecho madurar. “Cuando nos conocimos, le propuse acompañarme a una expedición en la zona de Llanganates, donde documentaba la experiencia. Ella dejó la firma de Marc Jacobs para unirse a la exploración y se enamoró de este estilo de vida que respeta los tesoros naturales. Es mi musa, actriz, socia, una productora con determinación y disciplina, la persona más leal y sincera que conozco”. Así la describe el director del filme ‘A son of man’. Pero ¿qué hace que una diseñadora incursione en el cine? Amar un proyecto y la visión de su mentalizador.

Ella vino a Ecuador y aquí descubrió que el principio de la vida es ser feliz. “El enfoque del alemán es ser productivo, trabajador, y está bien; me encanta retener visiones diferentes y aprender. Soy alemana cuando trabajo; en la vida no, allí me sale lo latina”, dice entre risas.