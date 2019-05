Dile adiós al cigarrillo

Si fumas, no te propongas dejar de hacerlo mañana, hazlo este 31 de mayo. Porque el cigarrillo en cualquiera de sus formas es letal y pone en peligro no solo tu salud pulmonar y cardiovascular sino la de quienes están expuestas a él, fumen o no. Recuerda que contiene más de 7.000 sustancias químicas, 69 de las cuales provocan cáncer.

Según la OMS, 8 millones de personas mueren anualmente. Es decir, una cada 4 segundos.

Las cifras del tabaquismo pasivo, provocado por el humo de los fumadores, también son altas, aproximadamente de 3’3 millones anuales. “Entre los muertos están un considerable porcentaje de menores de cinco años que pierden la vida por infecciones respiratorias provocadas por el humo que inhalan del cigarrillo de sus padres o familiares”, dice Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

Debes tener presente que también son nocivos los cigarrillos electrónicos, de liar y bidis, los kreteks (una mezcla de hojas de tabaco), puros, pipa de agua, entre otros.

Dejar de fumar es la única forma de librarte de patologías como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc), bronquitis, asma y el enfisema, además de afecciones cardiovasculares y distintos tipos de cáncer (como el de boca, garganta, laringe, esófago, páncreas, y otras). Y mientras más pronto lo hagas, más rápido comprobarás los beneficios.

Según la OMS

A los 30 años: Si dejas de fumar a esta edad reduces las probabilidades de morir prematuramente por enfermedades relacionadas con el cigarrillo en más del 90%.

A los 50: Disminuyes el riesgo de muerte prematura en más del 50%, en comparación con quienes fuman.

A los 60: Vivirás más tiempo en relación a las personas de tu edad y que siguen fumando.