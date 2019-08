Chanel lanza libro para fashionistas

De seguro para quienes gustan de la moda, el estreno de este peculiar ejemplar será un ‘must’ dentro de su lista de compras y no habrá fan de la casa de moda francesa que no lo tenga. Se titula “The Making of a Collection” y su hilo conductor es contar detalladamente cómo se elaboran las colecciones que cada temporada desfilan en las pasarelas.

Otro de los puntos más importantes, es que se presenta el trabajo que realiza tanto la directora de telas Kim Young-Seong, como Odle Massuger (encargado de las prendas de punto), Rosemarie Eliot (en joyas), Laurence Dacade (zapatos) e Ivette Van Der Linde (bolsos).