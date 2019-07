Carolina Sánchez: más allá de la estrella Michelin

Como toda niña, Carolina jugaba a la cocinita, pero no de manera imaginaria: lo hacía con alimentos reales . A los siete años elaboró su primer plato: un l ocro de papas en olla de barro , bajo la supervisión de una tía.

“Vengo de una familia paterna ligada a la gastronomía (restaurantes y libros), de allí vienen mis raíces. Mis dos abuelas han sido buenas cocineras, me han inspirado y nuestras reuniones giraban entorno a la mesa, por lo que siempre me ha gustado comer, ayudar en la cocina”.

De pequeña cocinar era un hobbie y usualmente le pedía a su madre que juntas elaboraran galletas y postres, también en su momento, los dulces en familia han sido su deleite.

Posteriormente brota su lado emprendedor que inicia con la venta de postres en su colegio. Al finalizar la secundaria, la idea de estudiar gastronomía cuaja y se convierte en licenciada en Gastronomía y Servicio de Alimentos y Bebidas de la Universidad de Cuenca (2010).

Eso no es suficiente, ella quiere más experiencia y trabaja en un reconocido restaurante y hostería del Azuay. También hace prácticas en un local quiteño, pero la idea de salir del país la seduce y hace un masterado en Basque Culinary Center (España). Después ingresó como practicante en El Celler de Can Roca, el mejor restaurante del mundo en 2013 y 2015, según la lista ‘The World’s 50 Best Restaurants’.

