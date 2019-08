Cardio en ayunas: ¿sí o no?

Estrellas del espectáculo como Jennifer López y Shakira, en ocasiones, han publicado fotos suyas mostrando a sus seguidores que acaban de hacer el famoso cardio en ayunas. Esto ha hecho que se cree el debate dentro del mundo fitness, pues hay quienes lo apoyan y otros lo rechazan. ¿Pero qué significa realmente este término? Se trata de practicar cualquier ejercicio cardiovascular (como trotar o nadar) apenas se levanta en la mañana, sin haber comido nada desde la noche anterior. Al hacerlo el cuerpo utilizará como fuente de energía los lípidos (grasa) acumulados porque no tiene nuevos nutrientes en el organismo.

Al respecto, John Granados, entrenador y nutricionista deportivo, sostiene que es totalmente falso. “Anteriormente se pensaba que sí había un mayor gasto calórico en el organismo, pero los estudios actuales han descartado que esta información sea cierta”, recalca. Una prueba de ello es la investigación hecha por The Journal of the International Society of Sports Nutrition, que analizó a un grupo de 20 personas que hicieron cardio en ayunas durante cuatro semanas y no obtuvieron ningún tipo de ventaja adicional comparados con quienes sí desayunaban”.

Atento

Si usted es de las personas que entrena en la mañana, Granados recomienda comer antes una porción pequeña de proteínas y carbohidratos (como un huevo duro y avena). “Pero si se decide por el ayuno este no debe sobrepasar las 12 o 16 horas para evitar problemas de reflujo, náuseas o hipo. La actividad física no debe ser muy intensa porque el rendimiento deportivo puede disminuir y he visto casos de deportistas que han colapsado por falta de alimentación”, asegura.

Tipos de ejercicios

Realícelos en las mañanas según su condición física:

-Si no tiene sobrepeso, una buena opción es trotar o correr.

-Si el nivel de grasa corporal es alto (superior al 20 %), elija ejercicios de alta intensidad (HIIT) porque al ser un entrenamiento de fuerza, no perderá músculo.

-Si cuenta con peso excesivo, lo mejor es nadar porque la fuerza de gravedad evita la presión en los tobillos, rodillas y caderas. Se produce cansancio o fatiga sin perjudicar las articulaciones.