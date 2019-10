Estas son las canciones que Cris Chil escribió para artistas como Selena Gómez

- I can’t get enough (Benny blanco, Tainy, Selena Gómez, J. Balvin)

Eso sí, antes de trabajar con el micrófono , empieza a crear las melodías, ‘tira letras y las escribe en su teléfono . Este proceso creativo, ha hecho que Cris, se convierta en una de las compositoras femeninas más destacadas del género urbano : ha compuesto algunos hits que de seguro has bailado . Aquí algunos:

“Me gusta trabajar con luces rojas , cuando compongo me desconecto de lo que está fuera y a a veces nos dan las seis de la mañana dentro y pensamos que son las tres de la tarde. No existe el tiempo, todo se paraliza ”, recalca.

Su historia con el colombiano J Balvin la recuerda con mucha alegría porque relata que al conocer a José Osorio (nombre real del artista), él no creía que una mujer había hecho la letra. Luego que le dijo que, efectivamente, ella sí la había hecho, la felicitó y abrazó. “Primero que todo nunca había conocido una compositora mujer y mucho menos en el género urbano . Eres la primera de muchas y espero que sigas adelante”, esas son las palabras que J. Balvin le dijo ese día.

Cris trabajó personalmente con la cantante rumana durante una semana para escribir junto a ella su álbum Yo , en el que es parte el tema Iguana junto con otros como Ra , Si Mama , La vida y A tu manera . “Pasamos varios días en una mansión de Beverly Hills en Los Ángeles durante el proceso de composición . En un encierro de una semana estuvimos Inna, el productor y yo. Al comenzar, Inna me dijo: te lo dejo a ti”, cuenta.

- Lo que no sabes (Danna Paola)

- Pa las babies (Yashua)

Mejor sin ti (Gente de Zona y Leoni Torres)

A la espera

Entre los próximos proyectos que serán reproducidos en las radios de todo el mundo, se encuentran dos temas y un álbum. Entre las canciones están un dueto de Karol G con Prince Royce y un tema de Thalía.

Además, trabajó durante dos semanas seguidas con Laren Jauregui (ex integrante de Fifth Harmony) para la realización de su nuevo álbum. Aunque aún no se saben las fechas exactas de lanzamiento, Cris resalta que muchos fans se identificarán con cada una de las letras.