Cafeína, alcohol o nicotina, ¿qué disminuye el sueño realmente?

Cuando de calidad de sueño se trata, una de las creencias más extendidas apunta al café como la bebida que más dificulta conciliarlo; pero no es la única sustancia que puede causar inconvenientes por ser ingeridas antes de dormir: un reciente estudio también señala al alcohol y a la nicotina.

El estudio realizado por un investigador de la Universidad Atlántica de Florida —en colaboración con expertos del Hospital Brigham and Women’s, Harvard T. H Chan School of Public Health, Harvard Medical School, Emory University the National Institutes of Health y el University of Mississippi Medical Center— analizó su consumo previo a la hora de descanso.

Por 5164 días se evaluaron los hábitos de consumo de más de 700 personas, cuatro horas antes de dormir. Se identificó que quienes tomaban café no tuvieron ningún cambio en los parámetros para conciliar el sueño; mientras quienes fumaban o bebían alcohol en ese lapso registraron una peor continuidad del sueño durante las noches.

La nicotina fue la sustancia que causó más insomnio: redujo aproximadamente 42 minutos del tiempo de sueño.

Tras el análisis —que tomó en cuenta características como género, nivel de educación y actividades diarias— los médicos de diversas áreas recomendaron mejorar los hábitos alimenticios, ejercicio y actividades diarias.