Obtenga una memoria de lujo

Sube a su cuarto y al llegar no sabe para qué fue? ¿Llama por teléfono y no recuerda el motivo? Estos y otros olvidos, si son esporádicos, no representan peligro, pero si son más frecuentes pueden ser una señal de alerta que su cuerpo le envía para que ejercite su memoria.

Según el neurólogo Ricardo Holguín, la obesidad, la apnea del sueño, la diabetes y la hipertensión son algunas de las enfermedades que pueden llegar a generar mala memoria.

Para combatir futuros problemas, Ibis Castillo, licenciada en Rehabilitación especializada en Gimnasia Cerebral, acentúa que es primordial efectuar a diario actividades que incrementen las destrezas que su cerebro posee.

-Utilice su mano no dominante para desarrollar actividades cotidianas como peinarse o cepillarse los dientes.

-Haga un repaso diario con una secuencia y con el máximo de detalles de las actividades que hizo durante el día (desde que se levantó). Desarrolla su memoria espacial.

-Dedique tiempo a la meditación y la lectura. Mejora la concentración, la creatividad y la capacidad de aprendizaje.

-Practique actividades como pintura, ajedrez, musicoterapia, sudoku, sopa de letras y crucigramas.

-Rétese a recordar todos los personajes de una película, la letra de una canción o la historia de alguna obra de teatro.

-Desarrolle ejercicios de cálculo. Por ejemplo, si está en la calle cuente cuántos carros de un mismo color pasan junto a usted hasta llegar a su destino.

-Active sus sentidos cuando sea posible. Cuando habla por teléfono e imagina a su receptor, instantáneamente estimula al cerebro para que cree una imagen del personaje que no tiene cerca. Otra actividad es vendarse los ojos a la hora de comer para estimular los otros sentidos del gusto, tacto y olfato.

-Mantenga una alimentación equilibrada en la que el 60 % sean carbohidratos, 20 % proteínas y 20 % grasas buenas. Incluya en las comidas alimentos ricos en omega 3, pues benefician la salud cerebral.

-Duerma mínimo siete horas diarias.

Aplique

-El especialista en nemotecnia Tony Buzan recomienda para no olvidar un tema, escribir en el centro de una hoja la idea principal y de ella desprender todos los demás puntos secundarios.