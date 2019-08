‘Bailando’ sobre el cuadrilátero

Quizá para usted lo más cercano al boxeo es mirar una película de Rocky. Si prefiere ver desde afuera esta disciplina y no se anima a practicarla pensando en los golpes que podría recibir, con el HIIT (High Intensity Interval Training, entrenamiento de alta intensidad) Boxing sacará al Muhammad Ali que lleva dentro, sin lesiones.

¿Qué es el HIIT Boxing?

Un entrenamiento integral que es tendencia mundial y está iniciando en el país, que mezcla la parte funcional (se define el músculo y gana resistencia), el cardio (se reduce la grasa corporal), el core (se trabaja el balance del cuerpo y abdomen) y el boxeo (aprende técnicas). Así lo define Manny Falquez, boxeador con 30 años de experiencia que ha participado en competencias internacionales, es entrenador y dueño de gimnasios en la urbe.

A consideración del experto, cualquier persona puede practicarlo. Entre sus alumnos hay niños desde los ocho años hasta adultos mayores. También personas con escoliosis, hipertensión y diabetes. “Lo bueno de esto es que no hay problema si nunca en tu vida has boxeado, puedes trabajar a tu ritmo. Además, una persona común y corriente que no quiere competir está completamente entrenada, como un peleador profesional”, indica Falquez.