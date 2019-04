El bolso viral

Su musa es la actriz y músico norteamericana, miembro de la banda Crush y saxofonista de The Black Lips, Zumi Rosow. Su aspecto va del punk al rock, con delineado de ojos estilo Cleopatra y sonrisa particular, asomando un diente partido. Su peculiar look inspiró al director creativo de Gucci, Alessandro Michele, quien pensó en ella para crear un accesorio sobrio, minimalista, de líneas rectas, asa corta, con su clásico logo, la doble G: el Gucci Zumi, que viene en un solo color o en estampado, unos simulan la piel de cocodrilo, otros de pitón.

“Al principio miras al bolso y te da la sensación de que no tiene nada que ver conmigo, pero eso es porque Alessandro es mucho más profundo que eso. Es una pieza atemporal, y yo también lo soy. La yuxtaposición de algo que parece más formal con alguien tan salvaje como yo rompe los estereotipos. ¡Es una rebelión! Alessandro está cambiando los estándares y la forma en la que la gente percibe la moda. Es alucinante”, respondió Rosow a revista Vogue.