Las diversidad actividades extracurriculares

¿Sabía usted que cuando los niños dentro de sus ocupaciones regulares implementan actividades extras de su completo interés, tienen más posibilidades de mejorar su rendimiento escolar? Pues sí. Y aunque en ocasiones estas pueden ser vistas como innecesarias “participar en estos cursos es clave para el desarrollo de los más pequeños”, según Rodolfo Chang, máster en Educación y rector del Copol.

El especialista explica que al identificar las aptitudes de cada persona, ya sea en el área deportiva (como fútbol, voleibol y básquet); cultural (teatro, pintura, danza y escultura) o académica (como las matemáticas o robótica) se incrementan las habilidades motrices, sensoriales y de aprendizaje. Además, son un apoyo para quienes tienen una deficiencia en alguna rama escolar. Y en el área personal, aumentan las destrezas de trabajo en equipo, socialización, se libera la energía acumulada y a futuro, pueden ayudar a elegir la profesión.

Tips

-No obligue al pequeño a involucrarse en una actividad que no disfruta porque no irá con buen ánimo y carecerá de la motivación de aprender.

-Si aún su hijo no sabe qué curso elegir, investigue en qué consisten los que más le atraen y si es posible, asista a una clase de prueba.

-Es recomendable estar máximo en dos actividades a la semana. Así podrá profundizar en la disciplina que le gusta y evitará estar excesivamente agotado, con tiempo para hacer los deberes diarios y pasar con la familia.