La barba tiene poderes

Pero no solo les sirve para seducir. Dixon y el profesor Paul Vasey hicieron una prueba en la cual se fotografió a varones barbados y afeitados. Ambos tuvieron que hacer expresiones faciales que mostraran alegría y enojo. Las imágenes las presentaron a hombres de diversas nacionalidades y estos señalaron a los barbones como más fuertes.

La psicobarbería

No es una ciencia, es asesoría estética. Desde hace unos dos años se la aplica. Consiste en conversar con el cliente y preguntarle qué quiere transmitir, busca un look distinguido, verse sexy, aparentar más años, indica Juan Sebastián Duque, propietario de un barber shop de la urbe. “Cuando una persona llega y nos dice quiero dar una imagen tierna porque estoy saliendo con alguien, no se le recomienda la barba en línea recta (de la patilla hasta el labio superior), ya que esta comunica rudeza, le sugerimos una curva para genera ternura en las mujeres”, dice el experto en cuidado capilar y barba.

En la psicobarbería también se habla de la neurona espejo que actúa cuando uno ve a una celebridad y quiere parecerse a ella. “La mayoría de nuestros clientes quieren verse como futbolistas o artistas. Hay una separación entre los alfa (las estrellas) y los beta (la clientela). Nosotros estamos en el medio, tratando de mirar qué quiere el beta con respecto al alfa para complacerle. Esto no solo lo pide el ciudadano común, incluso líderes espirituales quieren mostrar el aspecto de otro”, subraya Duque, quien confiesa que hasta las esposas de sus clientes le llaman para indicarle cómo quieren el corte, ellas lo pagan. Y si están presentes no tienen reparos en decirle al barbero lo que desean. No es dominio, sino de complacencia.