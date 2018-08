Aprendiendo a estudiar

Más que buenas notas, lo que debe interesarle es que su hijo entienda lo que le enseñan y que con esa base pueda adquirir conocimientos nuevos. Para ello necesitará técnicas de estudio que Roxana Castillo de Piana, máster en Educación y rectora de la Unidad Educativa Delta, comparte con SEMANA.

Importante

- Conozca su vía de interés y vincule sus afectos y emociones positivas. Si le gusta el fútbol, a través de este háblele de matemáticas.

- Mientras se estudia se usan más la vista, el oído y el tacto. Descubra cuál es el sentido con el que más rápido aprende su hijo y utilícelo. Si los combina, la información recibida quedará más asentada.

- Haga un repaso corto de lo que vio en el día, enfocándose en lo que más le costó aprender.

- Descansar es vital. Si el niño estudia 20 minutos, que descanse 10. Si el adolescente le dedica 40 minutos a los estudios, que repose 15. En el receso, que prepare su cuerpo para continuar sus estudios: que se duche, vaya al baño, etc. Que no use equipos digitales, porque disminuyen su concentración. Antes de la prueba, que duerma temprano.

- Escuche música clásica, pues ayuda a concentrarse.

- Exprese lo valioso que es aprender y motívelo: “¿Qué te enseñaron? Eso no lo sabía, explícame”. Si usted muestra interés, él (o ella) valorará estudiar.

Algunas técnicas

- Cuaderno de estudio: El niño apuntará la fecha, materia y con dibujos, frases, etc. registrará lo que entendió.

- Estrategias nemotécnicas: El menor puede escribir un listado de palabras o los pasos por aprender de algún proceso; elegir vocablos claves y con sus iniciales elaborar un acróstico; le ayudará a recordar. La pueden emplear niños de los últimos grados de primaria.

- Esquematizar: Representar la información con figuras, colores, pictogramas, etc.

- Evaluaciones: Su hijo debe autoformularse preguntas que pudieran tomarle, o mediante un test comprobar cuánto sabe. En la web hay opciones.

- Cronograma: Que en él escriba metas y fechas, dejando para el final el repaso. El niño decide si inicia estudiando lo fácil o lo difícil.

- Revisar correcciones: Una vez que tenga la prueba calificada, que se enfoque en los errores, pues si hay vacíos no podrá asimilar la siguiente información.