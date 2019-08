Alerta con la toma de anticonceptivos orales en la adolescencia

Si consumes anticonceptivos orales en la adolescencia, con seguridad estás evitando un embarazo, pero lo que quizás no logres eludir es la depresión que, probablemente, desarrolles en la etapa adulta. Lo dice un reciente estudio de la Universidad de Columbia Británica (UBC), en Canadá, que se publica en el ‘Journal of Child Psychology and Psychiatry’.

Durante la investigación, los expertos determinaron que en las usuarias adolescentes del citado método, aumentaba entre 1,7 y tres veces, el riesgo de depresión en la adultez, en comparación con las mujeres que comenzaron a tomarlas ya de adultas y con quienes nunca las habían tomado.

Los efectos del trastorno, según el documento, pueden prolongarse considerablemente, incluso años después de haber dejado de usarlos, explica Christine Anderl, autora del estudio y becaria posdoctoral en psicología de la UBC.

Estudios previos en animales, prosigue la experta, han determinado que manipular las hormonas sexuales, especialmente durante las fases importantes de desarrollo del cerebro, puede influir en el comportamiento irreversiblemente.

Según la OMS, la depresión afecta a unos 350 millones de personas, siendo considerada como la principal causa de muerte por discapacidad y suicidio a nivel mundial. Y la padecen el doble de mujeres en relación con los hombres.

¡Alerta!

Si estás tomando la píldora, presta atención a tus cambios de ánimo y a lo que podrían ser síntomas de depresión, como insomnio, falta de energía y apetito, pesimismo, irritabilidad, dificultades cognitivas o ideas suicidas, dice la clínica Mayo.

Además, si tienes más probabilidades de padecer depresión, consulta con tu ginecólogo por otras opciones anticonceptivas.