Anna, ecléctica, Kraft

“No me gustaba ser la típica modelo, así que me tatué y rapé la cabeza” y asegura que no se preocupa por su cuerpo o rostro porque no le interesa lucir perfecta, sino auténtica. “Humana”.

Años antes, cuando la convencieron de participar en Miss Ecuador porque “juraban que podía ganar”, le recomendaron, en la primera reunión, implantarse prótesis en los senos para abultar el pecho. Taparse los dos tatuajes que tenía, ahora tiene 36, quizá, porque ni ella los ha contado. Respondió no y luego se echó a reír recordándolo, como quien se ríe de lo absurdo.

Pietro Polít, fundador de la agencia de modelos D.I.S. Management, comparte que Anna fue la primera becada en su escuela. “Queríamos chicas como Anna”, cuenta. “Buena onda, con predisposición, estilizada, bella”.

Su padre alemán y budista; su madre ecuatoriana y atea; la influencia constante de distintas estéticas en internet y gastar su infancia en un pueblo americanizado de México la hicieron pensar como lo hace: llevando la contraria.