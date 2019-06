Andrea Pérez: Inspirar con el ejemplo

La trascendencia en el oficio

“Pienso que mi responsabilidad y labor es traer innovación e ideas modernas a la empresa, que son muy bien aceptadas, pero mi madre, con su experiencia y conocimiento, me asienta y guía. Somos un equipo muy chévere. Trabajamos y viajamos a ferias por todo el mundo y, aunque a veces tenemos “choques creativos” eso me permite crecer profesionalmente y a mi madre la obliga a abrirse también”.

Tras varios años de ejercicio profesional y concienciación de su oficio, Andrea se ha ganado el título de Directora Creativa adjunta, en las dos empresas —una de fabricación y comercialización de muebles, y la segunda, dedicada al diseño interior ad hoc—, lideradas también por su padre, Eduardo Pérez, quien impulsó desde el inicio todo el concepto y expansión empresarial de la firma. “Mi papá desde niña me decía “Dream big” (o sueña en grande), y esa frase me inspira para poder llevar la marca a otro nivel, que trascienda aún más, porque si bien es reconocida en toda Latinoamérica, quisiera que se convierta en un icono de moda, abriendo nuevos frentes e innovando siempre”.

De esta forma, Andrea se siente feliz de trabajar en equipo, con el compromiso absoluto de darlo todo, por ello, sus ambiciones profesionales se multiplican, y, desde septiembre cursará una maestría en Nueva York, en la prestigiosa Parsons University. Otro sueño cumplido.

Conferencia Hall of dames

Andrea Pérez es una de las panelistas invitadas a esta conferencia a desarrollarse hoy, miércoles 19 de junio, de 18:00 a 21:00, en el Centro de Convenciones de Guayaquil, donde destacadas mujeres del medio compartirán sus testimonios de vida y herramientas para conseguir que ambos géneros puedan crear sociedades más justas. “Agradecida de participar con féminas que, como yo, estamos en el camino, sembrando poco a poco y desde un punto más jovial”. En ese sentido se considera feminista, pero no está de acuerdo con el enfrentamiento entre géneros, porque eso trae “guerras”, cuando debe existir alianzas.

Estima que el verdadero liderazgo de nosotras no debe ser ‘demandante o autoritario’ sino inspirador, partiendo del ejemplo. “He podido ver, a través de mujeres que he estudiado y con las que he podido trabajar que el éxito llega, inspirando a nuevas generaciones y no demandando en un sentido negativo, eso es la fuerza de la mujer”.

Personal

- Edad: 27 años.

- Estudios: Bachelor of fine Arts in Interior Design.

- Cursará una maestría en Diseño de Interiores en Parsons University.