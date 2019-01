Andrea Vaamonde, palpita por lo latino

¿Hay algo más memorable y exclusivo en el ámbito de la moda que disfrutar un desfile en primera fila? Es que en algunas ocasiones el costo de esas locaciones es muy elevado, incluso en ciertas presentaciones no existe valor monetario suficiente para ocupar uno de esos puestos que suelen estar destinados para las celebridades y editores más importantes.

Una de ellas es Andrea Vaamonde, orgullosa venezolana de piel canela y con peculiar lunar en el borde de su labio superior, quien al llegar a los eventos en distintos países, sin duda tiene su puesto asegurado en el ‘frontrow’.

Risueña, cálida y muy alegre, Andy, como la llaman sus allegados, conversó con SEMANA durante la última edición del Fashion Week Panamá 2018 y hace un recuento de su vida, gustos y análisis de la moda.

Pequeñas y peculiares botas

Sus primeros acercamientos con el rubro en que trabaja a diario se dieron desde la infancia. Recuerda que en la primaria le disgustaba tener que ajustarse a los tradicionales reglamentos de vestimenta del plantel y que en los días ordinarios siempre portaba algo que la distinguía. “Mi papá decía que yo me vestía diferente a mi hermana, llevaba abrigos de muchos colores y me ponía mis botas preferidas con la falda de la escuela sin que me importara lo que piensen los demás”, puntualiza.

Latina en Vogue

Tiene estudios en Comunicación Social, y su primer contacto laboral y sesiones fotográficas fue con EPK, línea de ropa infantil en el área de la imagen. Gracias a ese reto, tuvo la oportunidad de viajar a Francia y España, entre otros países, donde comenzó a tomar experiencia en el caótico ámbito de la moda.

Sin embargo, debido a que la planeación y organización de las producciones le demandaban mucho tiempo (cerca de 4 meses), decidió salir de su zona de confort y viajar a Nueva York para estudiar Mercadeo de Moda y así aprender técnicas que le permitieran de una manera más rápida, fácil y efectiva desarrollar el trabajo que la apasiona.

Posteriormente se mudó a México, para hacer realidad su sueño de trabajar en el área editorial de la revista de moda más importante del mundo. Hace cuatro años aproximadamente, aplicó para la vacante que había en Vogue y la ganó.

Menciona que trabajar en Vogue siempre llama la atención de las personas que, como si poseyera la fórmula del elíxir de la juventud, suelen preguntarle, cómo hizo para lograrlo...

Moda hispana

Lograr que cada vez se sumen más creativos de Latinoamérica es su principal objetivo en la revista. Respecto a la moda de esa parte del mundo, refiere que “cada país tiene sus propias tendencias y en algunos casos las páginas no son suficientes para poder transmitir la esencia de todos”.

Sobre la moda en Ecuador comenta que, aunque aún no ha visitado el país, sus mayores referentes son Fabricio Célleri y Fadua Aoukar.