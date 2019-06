Andrea Santos: vive apasionadamente su presente

Durante una cálida tarde, minutos antes de que el sol se oculte, con una amplia sonrisa y su infaltable té en la mano, Andrea Santos, de 31 años, estaba lista para platicar con SEMANA y recapitular cuál ha sido el proceso que tuvo que vivir para convertirse en una de las docentes de yoga más destacadas en la ciudad. Este hobbie, que llegó a ella como una herramienta para salir de una crisis de depresión, es ahora el pilar de su vida con el que además de ayudar a mejorar el estado físico de quienes lo practican, cambia positivamente la mente y el alma para toda la vida.

Sus inicios

En realidad, su cariño hacia el yoga no fue ‘amor a primera vista’. “A los 18 años lo practiqué pero no me gustó porque no entendía lo que estaba pasando durante la clase”. Sin embargo, a los 21 cuando se mudó a Madrid para estudiar Historia del Arte, el destino la volvió a unir con esta disciplina.

“Viví una fuerte etapa de depresión y mis doctores me recomendaron hacer yoga. Decidí ir nuevamente a una clase y fue allí cuando algo dentro de mí hizo clic”, asiente. Desde entonces, se convirtió en su principal terapia y su ‘mat’ (colchoneta de yoga) es el espacio seguro en donde deja a un lado las preocupaciones, ansiedad, y por fin puede sentirse bien.

Al finalizar sus estudios de arte en España, Andrea decidió viajar a Massachussets para certificarse como profesora de yoga (no tanto porque quería desempeñar esa profesión sino simplemente porque deseaba ahondar aún más en ese mundo) y al regresar a Guayaquil, dio clases de arte en un colegio de la ciudad. Pero al sentir que la docencia en esa institución no cumplía con sus expectativas renunció hace tres años, y con el apoyo de su esposo (Juan Carlos Plaza), decidió enfocarse a dar clases de yoga.

Movimiento digital

Actualmente con el seudónimo ‘Present Yogi’ tiene su propia comunidad en la red social Instagram (con más de 32 mil seguidores), en la que a diario cuenta sus vivencias personales, su testimonial de lo que sufrió al ser diagnosticada con depresión y trastorno de ansiedad generalizada, y cómo lucha por ser una mejor versión de sí misma. “Las personas que me escriben comparten que han pasado por lo mismo y que al saber que no son las únicas con esos problemas ya no se sienten solas”, detalla.

A lo largo de su carrera recuerda que ha dado clases a más de 500 personas y que está ansiosa de ayudar a cientos más. Otro de sus logros ha sido la creación de YogaBarr, un centro de bienestar integral en el que une clases de yoga, barre y pilates y “en donde no solo se hace ejercicio físico, sino que aprende a conocerse mucho más y ver una mejor perspectiva de la vida”.

“Mis momentos más oscuros son los que más luz me han traído”, escribió Andrea hace unos meses en una publicación de Instagram. Y es así como ella finalmente analiza todo durante esta tarde de té, porque para ella “todo lo negativo que se experimenta, sirve para aprender, crecer y tener otra perspectiva de la vida”.

Beneficios del yoga