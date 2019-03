Andrea Sáenz y su Ecuador floral

Con un lenguaje frontal y desenfadado, a sus 26 años Andrea es una hermosa joven que se desenvuelve con seguridad en lo que emprende. Estudió dos carreras sin nada en común: Diseño de Modas en Parsons y Relaciones Internacionales (con especialización en Ciencias Políticas), pero acabó en el negocio de la agronomía, sin que lo hubiese planeado. Y es que, como puede verse, ella nunca se planteó trabajar en la finca familiar porque buscaba consolidarse en otros universos, pero finalmente acabó cediendo ante el exuberante cosmos de las flores y plantas. Lo que evidencia en Andrea una pasión constante por el trabajo y los desafíos personales, por lo que no sorprende que emprenda en varios proyectos a la vez.

“En el negocio de las flores me fui adentrando poco a poco y me gustó muchísimo porque encontré otras aristas y ahora estoy con nuevos proyectos que, curiosamente, engloban todo lo que he estudiado, porque hay diseño y también estoy en contacto permanentemente con clientes en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos y Rusia”.

Su padre, Francisco Sáenz (agrónomo), se afianzó en el negocio de las flores hace más de 15 años, en una finca en Nanegalito. Además, en los últimos años ha crecido con dos fincas más ubicadas en el mismo noroccidente de Quito, pues sus variados microclimas han permitido que la producción se amplíe hacia diferentes variedades de plantas (o follajes), además de flores tropicales y la estrella de la plantación, las inigualables hortensias. Todas ellas se exportan a diferentes países de tres continentes, bajo el nombre de Ecuador Farms. “Tuvimos rosas al inicio, pero el mercado estaba saturado. Por eso buscamos otro distinto al de las rosas, para ampliar nuestro propio nicho. Eso ha funcionado bastante bien”.

“Somos transmisores de las emociones y sentimientos más grandes del ser humano, porque una flor llega a alguien cuando está enamorado, celebrando una fecha especial o porque murió alguien querido. Por eso, en un día especial siempre hay una flor”, dice Andrea, la menor de tres hermanos varones que residen en el extranjero. Su madre, Sylvia Cabezas, la apoya y siempre está a su lado, mientras se desarrolla en el área financiera de la empresa.

Decidió dedicarse a este negocio con la convicción de darle el impulso necesario para llegar a otros mercados, como el de diseño de plantas en Estados Unidos, donde el producto que se produce en la finca se comercializa con una demanda que va en aumento. “Son diferentes colecciones que se producen durante el año, destinadas al diseño ad-hoc, con temas más conceptuales, porque el mercado de las plantas está creciendo muchísimo. Nosotros aportamos con insumos porque tenemos la capacidad de producir más de 80 variedades de follajes que, hoy por hoy, están en alza en los mercados”.