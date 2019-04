Amor al prójimo

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define al prójimo como “la persona próxima, que por pertenecer al género humano debe ser objeto de caridad y solidaridad”. Por eso, a aquel que no le responde el saludo, le hizo quedar mal delante de su jefe, ámelo o trate de hacerlo, pues esto beneficia a su salud, ya que libera las hormonas de la felicidad, que eliminan el estrés y son un gran antidepresivo.

¿Qué significa amar al prójimo?Estar dispuesto a ayudarlo en todo momento, no pensar en sí mismo, sino en darse sin egoísmo, indica la psicóloga Carolina Mosquera, quien afirma que para ello no debe tenerse en cuenta la condición social, sexo, religión o raza. Asimismo, se incluye a los enemigos. “Si requieren de nosotros, hay que darles una mano, un acto de generosidad pura”.

La experta precisa que no se practica este tipo de relación porque no se la enseña. Por eso destaca la frase “Instruye al niño en su camino y, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él”.

De igual manera, si usted profesa una fe no olvide que amar al prójimo es un mandamiento de Dios. No se trata de si está interesado en hacerlo y no confunda amarse a uno mismo con ser egoísta. “A veces no nos animamos a practicarlo porque es difícil salir del confort y esto conlleva a sacrificar descansos, suspender planes, en fin”.