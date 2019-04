Amar el estudio, se aprende

Ambiéntelo de conocimientos

- Instrúyalo desde el embarazo. Pónga música en su barriga y permita que el bebé oiga una canción en otro idioma, se irá familiarizando.

- Recurra al juego, la mejor herramienta para un aprendizaje efectivo. Como es parte de la niñez, si lo emplea en el estudio, el menor no lo sentirá como una obligación. Aproveche y estimule su curiosidad en conocer las letras, números, plantas, etc., para ello hay actividades y recursos didácticos, incluso tecnológicos que le pueden servir (legos, cuentos acorde a la edad del niño y todo lo que lleve cuentas, etc.).

- Contáctelo con adultos, así desarrolla el lenguaje (más palabras).

- Muéstrele material en inglés u otro idioma, libros, películas, según su edad.

- Ponga carteles de vocales, abecedario, su nombre. Lo acercará a las letras y lectura, números, palabras en otra lengua, ármele su entorno.

- Déle responsabilidades con monedas para que haga pequeñas transacciones. Cuando vaya al libro o le pregunten en la escuela, tiene la experiencia previa y dirá: “Esto ya lo sé, me lo enseñaron en casa”.